Tra delega fiscale e Gmt serve una «intesa» ampia di Antonio Tomassini









L’iniziativa del Mef di mettere in consultazione pubblica sino al 1° ottobre prossimo la bozza di decreto di recepimento della direttiva sul cosiddetto Pillar Two e la minimum tax globale al 15%, è da salutare con favore, anche perché rappresenta una prima attuazione dell’articolo 3 della legge di delega per la riforma del sistema fiscale italiano, che va necessariamente coordinata con quanto accade nel sovraordinato diritto internazionale e comunitario.

Il decreto interessa i gruppi con fatturato...