Il nuovo piano Transizione 5.0 entra nella sua seconda fase attuativa. Da oggi, alle ore 12, le imprese con esito positivo alla comunicazione preventiva potranno trasmettere la comunicazione di conferma dell’investimento, il passaggio che certifica il versamento dell’acconto e sblocca l’iter verso l’iperammortamento. Lo prevede un decreto firmato ieri dalla direzione generale per la Politica industriale del Mimit, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale dell’11 giugno scorso...
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