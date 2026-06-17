Con il nuovo piano Transizione 5.0 (articolo 1, commi 427-436 della legge 199/2025) il sostegno agli investimenti 4.0 abbandona il credito d’imposta per la maggiorazione del costo di acquisizione ai fini dell’ammortamento: 180 per cento fino a 2,5 milioni, 100 per cento fino a 10 milioni, 50 per cento fino a 20 milioni, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La maggiorazione opera per scaglioni sui montanti annuali, determinati per competenza: la collocazione temporale...
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