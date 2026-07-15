La domanda
Una Snc ha aderito nel 2024 al concordato preventivo biennale, a gennaio 2025 escono due dei tre soci della società, trascorsi i sei mesi non si ricompone la pluralità dei soci ma il socio superstite continua a svolgere l’attività con la medesima partita Iva della società creandosi una ditta individuale atipica non essendo possibile una Snc unipersonale. In questo caso viene meno il Cpb nell’anno 2025?
S. G. - Frosinone
La trasformazione “atipica” da società di persone a impresa individuale, conseguente alla mancata ricostituzione della pluralità dei soci, comporta, secondo le Entrate, la cessazione del concordato preventivo biennale, a partire dal periodo d’imposta in cui tale evento si verifica. È questa la conclusione a cui è arrivata l’agenzia delle Entrate, in risposta ad una faq pubblicata il 7 gennaio scorso.
Il caso affrontato è stato quello di una Snc (come nel caso di specie) composta da due soci, che nel...