La domanda

Una Snc ha aderito nel 2024 al concordato preventivo biennale, a gennaio 2025 escono due dei tre soci della società, trascorsi i sei mesi non si ricompone la pluralità dei soci ma il socio superstite continua a svolgere l’attività con la medesima partita Iva della società creandosi una ditta individuale atipica non essendo possibile una Snc unipersonale. In questo caso viene meno il Cpb nell’anno 2025?

S. G. - Frosinone