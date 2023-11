Vizi degli atti, la Corte limita gli esiti favorevoli di Antonio D'Aronzo e Nicola Fasano

Link utili Corte Costituzionale 190/2023 Corte Costituzionale

Anche per errori evidenti la Cassazione tende a salvare le ragioni erariali









L’impugnazione delle cartelle e degli atti esattivi si muove su un terreno minato sia dal punto di vista procedurale che da quello dei vizi eccepibili in giudizio.

Sotto quest’ultimo profilo, la cartella, in linea di principio, può essere impugnata solo per vizi propri, salvo il caso in cui rappresenti il primo atto propriamente impositivo (per esempio, nel caso in cui segua un avviso bonario da controlli automatizzati o formali) oppure si lamenti l’omessa notifica dell’atto presupposto (relativa, ...