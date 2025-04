Accise sui prodotti energetici, l’irregolarità formale non blocca l’esenzione

Ai fini dell’esenzione dalle accise per i prodotti energetici impiegati come carburante per motori o combustibili per il riscaldamento, ciò che rileva è l’oggettivo impiego del prodotto nell’uso agevolato: l’agevolazione non può essere esclusa per via di inadempimenti o irregolarità meramente formali. Conta unicamente il dato sostanziale dell’utilizzo del prodotto energetico per gli scopi previsti dalla normativa unionale e nazionale. Questo è il principio reso dalla Corte di giustizia Ue nella causa...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi