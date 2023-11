Addio alla mediazione: per 120mila liti fiscali arriva la conciliazione di Ivan Cimmarusti

L’ordinanza cautelare collegiale per sospendere gli atti del Fisco diventa impugnabile nel grado di appello, la conciliazione arriva anche per le liti in Cassazione e il processo subisce uno sprint verso l’informatizzazione. Ma soprattutto viene abolita la mediazione davanti alle Agenzie fiscali. Sono i pilastri attorno ai quali ruota la bozza del Dlgs processo tributario che ieri il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha portato al preconsiglio, in attesa della discussione al Cdm del 16 novembre...