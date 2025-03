Affitti brevi, l’errore sul Cin porta allo scarto del 730

In caso di errori nella compilazione del rigo contenente il Cin delle locazioni brevi la dichiarazione 730 può essere scartata senza appello.

Lo prevedono le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2025, approvate con provvedimento delle Entrate del 12 marzo 2025 pubblicato il 12 marzo.

Come ogni anno, nell’allegato C sono riepilogate le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta...