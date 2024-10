Agricoltura e pesca, salvo il bonus Mezzogiorno per gli investimenti 2023

In virtù del provvedimento 387400/2024 delle Entrate del 15 ottobre, dal 17 ottobre sino al prossimo 18 novembre, si potrà prenotare il bonus Mezzogiorno per gli investimenti effettuati nel 2023 dalle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. La cosa sorprende in quanto, anche se nulla era stato variato nella struttura normativa dell’incentivo, il software rilasciato per la presentazione del modello CIM23, approvato nel giugno 2023, inibiva le richieste ai richiamati comparti. Da allora, ...

