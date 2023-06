Al revisore contabile non spetta l’attività di vigilanza di Elbano de Nuccio









Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato due note interpretative (nota prot. 140439 dell’11 aprile 2023, e della nota prot. 168983 dell’11 maggio 2023) sull’assetto dei controlli delle società cooperative di tipo Srl. La lettura fornita non convince dal momento che aderisce a un orientamento del tutto minoritario, risalente al 2012 e superato dalle indicazioni fornite da diverse associazioni di categoria e dal Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, come...