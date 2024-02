Albo Ctu, dai commercialisti il modello unico per l’autocertificazione

Un modello unico per autocertificare i requisiti richiesti al professionista per l’iscrizione all’Albo unico dei Ctu. Il fac simile arriva dai commercialisti. Dopo aver interloquito con il ministero della Giustizia e aver ottenuto la possibilità di presentare una sola autocertificazione per attestare il possesso dei requisiti generali, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha messo a punto un modello utilizzabile per le iscrizioni all’Albo di Ctu e periti, conforme...

