Ancora cartaceo l’invio delle scelte per otto, cinque e due per mille di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Link utili Articolo - Modalità di trasmissione modello 730-1 Altri Provvedimenti









Otto, cinque e due per mille: anche per il 730/2023 resta la trasmissione cartacea delle scelte da parte dei sostituti d’imposta. Con il provvedimento 155303/2023, l’agenzia delle Entrate recepisce le novità introdotte dal decreto omnibus sul rinvio dei termini delle nuove modalità di trasmissione dei sostituti d’imposta delle scelte dell’8, 5 e 2 per mille effettuate dai propri assistiti (articolo 4, comma 2, del Dl 51/2023). Quest’ultima norma, in sostanza, rinvia alle dichiarazioni relative al...