Annullata in autotutela la cartella arrivata dopo la definizione della lite

In materia di definizione delle liti pendenti ex articolo 1, commi 186 e seguenti, legge 197/2022, la previsione per cui le sanzioni collegate vengono azzerate dalla definizione della lite sul tributo non può tradursi in alcuna disparità di trattamento, a scapito di coloro nei cui confronti, prima della scadenza del termine per aderire alla definizione, non sia stata contestata alcuna sanzione e che, per questo, non abbiano potuto impugnarla.

Pertanto, va accolta la richiesta di annullamento in autotutela...