Approccio «bottom up» per individuare i titolari effettivi della società di Antonio Valentini









La proprietà delle quote della società Alfa Srl è così distribuita: Tizio, persona fisica, 10%; Caio, persona fisica, 40%; Beta Srl, 50 per cento. Le quote del capitale di Beta sono così distribuite: Sempronio, persona fisica, 20%; Mevio, persona fisica, 30%; Gamma Srl, 50%. Gamma Srl è di proprietà di Filano e Calpurnio, entrambi al 50 per cento. Chi sono i titolari effettivi di Alfa Srl?

1. Criteri disomogenei nella Ue

Nei casi in cui a monte della società cliente ci sia una catena partecipativa complessa, quello dell’individuazione...