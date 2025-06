Asili nido e centri estivi, dalla Cassa commercialisti in arrivo 1,7 milioni

Un aiuto per coprire le spese di asili, scuole dell’infanzia e centri estivi dei dottori commercialisti arriva dalla Cassa di previdenza. Cassa dottori commercialisti (Cdc) ha infatti stanziato da quest’anno 1,2 milioni di euro per il bando asili nido e 500 mila euro per il rimborso delle spese per la frequenza dei centri estivi.

Le misure a sostegno della genitorialità non sono una novità per l’ente di previdenza che quest’anno, oltre a confermare il contributo per le spese relative ad asili nido...