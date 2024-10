Asseverazione, remissione in bonis anche per il sismabonus ordinario

Sì alla remissione in bonis anche per il sismabonus ordinario al 50 per cento. Non soltanto per quello potenziato fino all’85% e per il superbonus, come già previsto dal decreto legge n. 11/2023. A dare questa indicazione è l’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 189/2024.

Il caso riguarda l’omessa presentazione dell’allegato B, cioè...