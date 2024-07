Avvisi bonari, più tempo per il pagamento

Avvisi bonari emessi dal 2025 con più tempo per le risposte o il pagamento dei contribuenti. Nella versione del decreto correttivo approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri arriva anche una modifica che punta ad allungare i termini da 30 a 60 giorni. Inoltre, in caso di pagamento rateale il termine per il versamento della prima rata viene esteso da 30 a 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario e viene fissato in 30 giorni dal ricevimento dell’avviso per le somme dovute a seguito della...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi