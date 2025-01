Bancarotta, assolto il manager che presenta le dimissioni

Non può essere sanzionato per bancarotta l’amministratore delegato che ha presentato le dimissioni. A meno che con la sua uscita non abbia fatto venire meno il numero legale necessario al funzionamento del consiglio di amministrazione oppure abbia continuato a esercitare nei fatti un potere di gestione nell’organigramma societario. Lo chiarisce la Cassazione, con la sentenza 631 della Quinta sezione penale, annullando la condanna per bancarotta impropria da reato societario inflitta a uno degli amministratori...

