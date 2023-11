Bonus aumenti di capitale: senza l’Ace stretta sul 25% delle imprese di Giovanni Parente e Gianni Trovati









L’addio all’Ace, lo sconto fiscale intitolato all’«aiuto alla crescita economica», penalizza le imprese, compensate solo in parte dalla nuova superdeduzione per le assunzioni finanziata con il taglio del vecchio bonus. Per poco più di un quarto di loro (il 25,6%) si prospetta un aumento secco dell’Ires, l’imposta sui redditi societari. Non solo: lo stop all’agevolazione sugli aumenti di capitale - prevista dal decreto attuativo della delega fiscale che taglia l’Irpef a tre aliquote per il 2024 - ...