Carburanti agricoli, credito d’imposta fino al 30 settembre di Alessandra Caputo









Credito d’imposta per le attività agricole del terzo trimestre 2022 prorogato al 30 settembre 2023. Lo prevede un emendamento approvato per la conversione in legge del Dl 51/2023. Resta fermo, invece, al prossimo 30 giugno il termine per l’utilizzo del credito maturato nel quarto trimestre.

Il credito di imposta in esame è quello che spetta alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in misura pari al 20% delle spese sostenute per gli acquisti di carburante da destinare alla trazione dei...