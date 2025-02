Cartelle e avvisi, il vademecum delle Entrate per la nuova rateizzazione

Dal 1° gennaio 2025 i contribuenti possono accedere ad un piano di rateizzazione più esteso, fino a un massimo di 120 rate mensili, in base alla loro situazione economica. Per semplificare le procedure sono stati introdotti nuovi servizi telematici, come “Rateizza Adesso”, per la presentazione di richieste di dilazione fino a 120mila euro e un simulatore che consente di calcolare online il numero massimo di rate concedibili.