Cassazione, le sentenze su definizione liti, valore venale e cessione partecipazioni

Cessione partecipazioni, benefici Pex estesi ai soggetti non residenti di Alessandro Germani

La Pex al 95% per i soggetti residenti spetta necessariamente anche ai non residenti, altrimenti vi è una discriminazione per questi ultimi che non è superata dal meccanismo del credito d’imposta estero.

• Cassazione, sentenza 27267/2023

Aree edificabili, il valore...