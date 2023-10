Cessione partecipazioni, benefici Pex estesi ai soggetti non residenti di Alessandro Germani









La Pex al 95% per i soggetti residenti spetta necessariamente anche ai non residenti, altrimenti vi è una discriminazione per questi ultimi che non è superata dal meccanismo del credito d’imposta estero. La Cassazione (sentenza n. 27267 del 25 settembre scorso) conferma così i due giudizi di merito pro contribuente.

I soggetti residenti quando cedono una partecipazione beneficiando della Pex (participation exemption, articolo 87 del Tuir) tassano solo il 5% dell’imponibile. Per i non residenti invece...