Catastrofali, grandi imprese senza scoperto nelle polizze

Per le grandi imprese la legge 78/2025 (pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» venerdì 30 maggio) di conversione del Dl 39/25 comporta che non si applichi la norma generica per cui le polizze prevedono un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno. In altre parole, la copertura dai rischi catastrofali che in genere prevede, come con altre tipologie di polizze, una franchigia o scoperto, nel caso delle grandi imprese, evidentemente in considerazione degli elevati rischi (e danni...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi