Certificazione dei rischi fiscali, estensione su opzione alle Pmi di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Lo schema di Dlgs attuativo delle disposizioni sull’adempimento collaborativo contenute nella legge delega 111/2023 riduce le sanzioni a un terzo per le imprese di minori dimensioni che adotteranno volontariamente il Tax control framework









Sanzioni ridotte a un terzo per le imprese di minori dimensioni che adotteranno volontariamente il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework - Tcf). Tcf che dovrà essere certificato – non però per i soggetti già in adempimento collaborativo – da professionisti indipendenti «già in possesso di una specifica professionalità» iscritti negli ordini degli avvocati o dei dottori commercialisti. Sono questi alcuni dei tanti aspetti di rilievo dello...