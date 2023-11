Commercialisti, comunicazione redditi 2022 entro il 1° dicembre di Federico Gavioli

È attivo il servizio PCE 2023 per la comunicazione dei dati reddituali per i professionisti iscritti alla cassa dottori commercialisti (Cdc). Con il comunicato pubblicato il 26 ottobre 2023 sul portale web la Cassa ha reso noto che i commercialisti che nel corso del 2022, anche se per un breve periodo, sono stati iscritti all’Albo e hanno esercitato la professione (requisito identificabile dal possesso della posizione Iva in forma individuale e/o associata e/o come socio di società tra professionisti...