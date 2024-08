Commercialisti, i giovani verso la parità di genere

Sempre più giovani donne scelgono la professione di commercialista e tra gli under 40 iscritti alla Cassa la parità di genere è un traguardo non troppo lontano: con 6.239 donne su 13.563 iscritti sotto i 40 anni la quota rosa arriva al 46%, contro una percentuale complessiva che si ferma al 33,4% appena un punto più su rispetto al 2018. Peraltro secondo gli ultimi dati della Cassa dottori commercialisti, le donne sono già in parità all’ingresso da giovanissime e fino ai 28 anni. Mentre hanno già ...

