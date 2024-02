Commercialisti, l’equo compenso entra nel Codice deontologico

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha pubblicato ieri in consultazione la bozza del nuovo Codice deontologico, introducendo le norme sull’equo compenso, come richiesto dalla legge 49 del 2023. Nel nuovo Codice entrano anche norme per evitare l’utilizzo improprio dei mezzi di comunicazione e dei social a discapito degli altri colleghi e della categoria in generale.

Il nuovo Codice è sempre composta da 45 articoli ed entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua approvazione...