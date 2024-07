Compensazioni bloccate per debiti e F24 online: nuove regole alla cassa

I 48 diversi tipi di versamento che lo scadenzario delle Entrate mette in agenda per mercoledì 31 luglio dovranno fare i conti con le nuove regole per le compensazioni nei modelli F24 scattate il 1° del mese.

Sono ormai operative, infatti, le novità in tema di procedure di compensazione dei crediti Inail e Inps, conseguenti alle modifiche introdotte con la legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024) e con il Dl 39/2024. Chiarimenti in merito sono stati offerti con la circolare Entrate 16/E del 28 giugno...