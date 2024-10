Con l’Eudi wallet digitalizzazione in sicurezza per le imprese

Uno strumento di identità digitale mobile, sicuro e facile da utilizzare. Introdotto col regolamento Ue 2024/1183 (eiDAS2), l’Eudi wallet - ora legge nei 27 Stati membri dell’Unione europea - sarà pienamente operativo nel 2026 (tranne in Italia, dove la sperimentazione è già in corso e l’adozione definitiva è prevista per il 2025) e consentirà a cittadini e imprese di condividere informazioni e attributi digitali validi a livello europeo e nella piena tutela della privacy. Raccogliendo, proprio come...

