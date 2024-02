Concordato, ancora troppi elementi da definire: dai tempi alle chance di correzione

L’imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto sull’accertamento comporta l’entrata in vigore della disciplina del concordato preventivo biennale (Cpb), che, per i contribuenti interessati, sarà sicuramente uno dei temi caldi dei prossimi mesi. Eliminato il requisito di accesso (per i contribuenti non forfettari) di un voto Isa pari almeno a otto per il periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, ed introdotta la “sperimentalità” annuale (per il solo 2024) ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi