Concordato con poca simmetria. L'accordo non salva dai controlli di Dario Deotto e Luigi Lovecchio









L’adesione al concordato biennale non garantisce da futuri controlli dell’Amministrazione finanziaria ma la prevalente capacità operativa del Fisco sarà rivolta ai soggetti che non aderiscono ad esso. Questo potrebbe essere un elemento persuasivo efficace nella valutazione di convenienza del nuovo regime previsto nello schema di decreto attuativo della riforma, per certi versi, più incisivo degli altri vantaggi.

Nello schema suddetto emerge inoltre che, in realtà, non vi sarà alcun contraddittorio...