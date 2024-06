Concordato preventivo, cambia il calendario: il software per i forfettari entro il 15 luglio

Continua il lavoro di messa a punto sulle modifiche al calendario fiscale. In attesa del Consiglio dei ministri di giovedì 20 giugno, in cui dovrebbe sbloccarsi la partita del decreto correttivo (rinviato per il supplemento di istruttoria chiesto dal ministero della Giustizia sull’esclusione delle sanzioni penali per la cooperative compliance), i tecnici dell’amministrazione vanno verso uno sdoppiamento dei software e delle scadenze per il calcolo della proposta del Fisco alle partite Iva interessate...

