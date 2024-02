Conguaglio Imu entro il 29 febbraio: il sito del Mef e la delibera decidono il versamento

Il 29 febbraio 2024 scade il termine per effettuare il conguaglio Imu 2023 da parte dei contribuenti residenti nei comuni che hanno trasmesso al dipartimento delle Finanze le delibere di adozione delle aliquote Imu 2023 dopo il 14 ottobre 2023, ma entro il 30 novembre 2023.

La deroga è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2024 e, relativamente all’Imu, riguarda 200 Comuni che, per varie ragioni, non hanno potuto rispettare il termine perentorio del 14 ottobre 2023 per l’invio delle delibere regolamentari...