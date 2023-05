«Convertendi» come le azioni: applicabile la disciplina Pex di Fabio Brunelli









L’agenzia delle Entrate in una recente risposta ad interpello (prot. n. 956-19/2022) ha fornito importanti chiarimenti in merito agli accordi di investimento cosiddetti «convertendi», strumenti di finanziamento a supporto della nuova imprenditoria e dell’innovazione, di grande interesse per il comparto del venture capital.

I convertendi

Sono contratti atipici finalizzati a finanziare imprese che generano innovazione e che si trovano in una fase di startup in cui i canali tradizionali di finanziamento non sono facilmente...