Cooperative senza riserva aggiuntiva per l’Ires premiale

Ires premiale a ostacoli e con limiti per le società cooperative. È ciò che si evince dalla lettura delle condizioni di accesso alla misura - regolata dai commi da 436 a 444 della legge 207/2024 - tra le quali è previsto che almeno l’80% dell’utile netto risultante dal bilancio di esercizio 2024 debba essere accantonato in una apposita riserva e non distribuito ai soci.

Gli enti cooperativi sono soggetti al peculiare regime delineato dall’articolo 2545-quater del Codice civile e dall’articolo 11, ...