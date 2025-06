Cpb, tra interventi correttivi e critiche della dottrina

Il programma governativo di attuazione della riforma fiscale entra in una fase decisiva che necessita di consistenti risorse. Da un lato si dispongono proroghe dei tempi originariamente previsti, dall’altro lato si cerca di intervenire nuovamente sul concordato preventivo biennale. Introdotto quale istituto finalizzato a dare certezza anticipata del prelievo fiscale alla classe media, esso è tuttavia ad oggi foriero di risultati al di sotto delle aspettative in termini di cassa, nonostante le critiche della dottrina per i profili di irragionevole discriminazione, lesione dell’effettività della capacità contributiva e di pregiudizio delle tutele dei contribuenti che esso continua a sollecitare.