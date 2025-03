Crediti d’imposta 4.0, come scegliere una gestione contabile efficace

I crediti d’imposta 4.0 vanno ricompresi contabilmente nella categoria dei contributi in conto impianti, in quanto finalizzati puntualmente a ridurre il costo di determinati investimenti. Momento di effettuazione dell’investimento, requisiti per i crediti e, soprattutto, scelta del metodo sono alla base di una gestione contabile efficace.

Crediti 4.0, particolarità e classificazioni

I crediti d’imposta 4.0, tanto nell’accezione di ex iperammortamento quanto in quella di ex superammortamento (articolo 1, commi da 184 a 197, legge 160/2019) vanno ricompresi contabilmente nella categoria dei contributi in conto impianti, in quanto finalizzati puntualmente a ridurre il costo di determinati investimenti. Altra particolarità dei crediti d’imposta 4.0 di cui tener conto, è quella della loro non imponibilità Ires ed Irap, con la conseguente loro irrilevanza rispetto all’imponibile fiscale...