Crediti di imposta, spartiacque nel richiamo alle regole tecniche

Si è in presenza di crediti di imposta «non spettanti» e non invece di crediti «inesistenti» se nella attività svolta mancano qualità richieste da fonti tecniche che non sono specificamente richiamate nella norma. Il chiarimento giunge dall’atto di indirizzo sulla distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti firmato il 1° luglio dal viceministro Maurizio Leo. Per i crediti R&S o 4.0, il Mef richiama le certificazioni previste dal Dl 73/2022, la cui efficacia può essere annullata da un eventuale...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi