Credito beni strumentali se la destinazione cambia da bene merce a cespite

Gabriele Ferlito

La domanda Una società esercente commercio all’ingrosso di macchinari acquista nel 2021 un macchinario nuovo da vendere (trattato come merce), nel 2022 decide di noleggiarlo e quindi questo macchinario da bene merce diventa un cespite. Si chiede se si ha diritto al credito d’imposta beni strumentali e, in caso positivo, se si può godere dell’aliquota 2021 (anno di acquisto) se va applicata l’aliquota 2022 (anno di passaggio da merce a cespite). Nel caso occorre rettificare la dichiarazione 2021?

E. R. - Bergamo

La disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 160/2019, poi articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 178/2020) riconosce il credito d’imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Pertanto, il credito d’imposta in esame riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali “nuovi” e, di conseguenza, l’agevolazione non...