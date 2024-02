Credito d’imposta Sud, istanze fino a dicembre

Le imprese del Mezzogiorno che nel 2023 hanno effettuato investimenti produttivi ma non hanno ancora trasmesso l’istanza di accesso al credito d’imposta a loro riservato avranno comunque tempo fino al 31 dicembre 2024.

Il credito d’imposta previsto per investimenti nel Mezzogiorno, in base all’articolo 1, comma 98 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, non è quindi ancora perso, anche se dal 1° gennaio 2024 è entrata in vigore la nuova disciplina legata alla Zona economica speciale (Zes) unica.

Il chiarimento...