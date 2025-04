Credito d’imposta Zls, per le imprese domandeal via dal 22 maggio

Zone logistiche semplificate (Zls): sono disponibili i moduli per la comunicazione di prenotazione delle risorse e, dal 22 maggio, sarà possibile inoltrare le domande. La comunicazione va trasmessa per via telematica, tramite il software gratuito «ZLS2025» disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate. Una volta inviata, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico (o scarto motivato) entro cinque giorni, consultabile nell’area riservata del contribuente.

Tempistiche e spese

La comunicazione iniziale va inviata...