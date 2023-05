Crisi d’impresa, commissari giudiziali subito in campo sui piani dei debitori di Paolo Rinaldi









Il commissario giudiziale nel concordato in continuità può assumere un ruolo simile a quello dell’esperto della composizione negoziata della crisi di impresa.

Nel concordato in continuità in cui il debitore abbia chiesto termine ex articolo 44, comma 1, lettera a), del Codice della crisi di impresa (Cci), il commissario giudiziale infatti affianca in tale fase il debitore e i creditori nella negoziazione del piano, formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.

È questo il disposto – innovativo...