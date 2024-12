Crisi d’impresa, in composizione negoziata sospesa la rottamazione

Il Tribunale di Vasto, presidente Michele Monteleone, ha concesso, a un’impresa in composizione negoziata della crisi, la sospensione - per 60 giorni - del pagamento della rata relativa alla rottamazione quater, in scadenza lunedì 9 dicembre.

È questo il contenuto di un decreto di ieri, che ha accolto le richieste degli advisor della società: Luigi Carunchio (advisor finanziario) e Sergio Della Rocca, Augusto La Morgia, Arnaldo Tascione (advisor legali).

La società è in composizione negoziata per risolvere...