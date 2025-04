Crisi d’impresa, crediti chirografari e privilegiati degradati su doppio binario

Nel concordato preventivo in continuità aziendale le classi costituite dai crediti privilegiati degradati al chirografo, a causa dell’incapienza dell’attivo su cui possono essere soddisfatte, non sono equiparabili alle classi costituite dai crediti chirografari ab origine; conseguentemente, ai fini della omologazione del concordato, questi ultimi non devono ricevere il medesimo trattamento previsto per quelli privilegiati degradati.

È questo l’importante principio affermato dalla Corte di Appello...