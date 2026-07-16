Rientra nei requisiti delle precedenti esperienze, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi d’impresa, l’attività svolta dal dottore commercialista che ha ricevuto dall’advisor legale dell’impresa, un autonomo incarico professionale per la predisposizione del piano economico-finanziario di un concordato preventivo in continuità.
E’ il contenuto del pronto ordini 64 del 14 luglio 2026, pubblicato sul portale istituzionale del Consiglio nazionale dei...