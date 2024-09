Crisi d’impresa, l’obbigo degli alert per sindaci e revisori

Con l’ultimo correttivo, approvato in via definitiva il 4 settembre dal Consiglio dei ministri e atteso in Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione (si veda il Sole 24 Ore del 5 e del 6 settembre), giunge a compimento il percorso di riforma del diritto della crisi.

La novità più rilevante sul piano applicativo è rappresentata dalla anticipazione della transazione fiscale e contributiva sin dalla fase della composizione negoziata. La nuova disposizione è destinata a rendere più incisiva la composizione...