Delega fiscale: il cammino verso la nuova Irpef. Come cambiano Iva, Ires e controlli su imprese e contribuenti

Link utili Le misure della delega fiscale spiegate dagli esperti del Sole attraverso una serie di videoforum

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il Ddl delega per la riforma fiscale comincia un lungo iter per arrivare al traguardo della revisione organica del nostro sistema tributario, dopo il primo sì in Consiglio dei ministri il 16 marzo. Tra le novità per contribuenti e imprese ci sono: Irpef a tre aliquote per poi passare, in un orizzonte di fine legislatura, alla tassa piatta per tutti., taglio alle agevolazioni fiscali con alcune eccezioni, riduzione dell’Ires per chi investe gli utili, nuovo approccio per la lotta all'evasione, revisione dei panieri Iva e stop all’Irap. Qui la raccolta dei focus e delle analisi degli esperti per seguire da vicino il cammino parlamentare e l’attuazione con i decreti delegati.

I videoforum

Riforma fiscale: le novità per le sanzioni (6 Aprile 2023)

La delega fiscale e le semplificazioni nel terzo settore (4 Aprile 2023)

Le novità per i controlli (31 marzo 2023)

Le novità dell’Iva (29 Marzo 2023)

La riforma fiscale: le novità per le imprese (24 Marzo 2023)

Riforma fiscale: le novità dell’Irpef (22 Marzo 2023)

Dall'Irpef alle rendite, cosa cambierà con la riforma fiscale (17 Marzo 2023)

Tasse, che cosa cambia con la riforma del fisco (15 Marzo 2023)

Il riordino dell’Irpef e degli adempimenti

La revisione dell'Irpef punta all'equità orizzontale di Andrea Dili (22 Marzo 2023)



Nelle imposte indirette promessa la cancellazione dei micro tributi di Angelo Busani

(21 Marzo 2023)

Nuovo calendario, il Fisco ferma le richieste ad agosto e dicembre di Giovanni Parente (17 Marzo 2023)

Dall’Irpef a tre aliquote allo stop dell’Irap. Cosa cambia con la riforma del fisco di Marco Mobili e Gianni Trovati (16 Marzo 2023)

Accise attente alla tutela ambientale e premiali per gli operatori affidabili di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi (16 Marzo 2023)

Successioni, la delega gioca la carta della semplificazione di Michela Finizio e Valentina Maglione (27 Marzo 2023)

Il Codice della crisi d’impresa

Composizione negoziata, torna in campo la transazione fiscale di Edoardo Belli Contarini (22 Marzo 2023)

Transazione fiscale ampia. Basterà la sola convenienza di Giulio Andreani (27 Marzo 2023)

Le partite Iva

Forfettari a 85mila euro: l’ok della Ue fino al 2024 prepara la riforma di Simona Ficola e Benedetto Santacroce (23 Marzo 2023)



Le imprese

Delega fiscale, ai professionisti ruolo centrale nell’adempimento collaborativo di Alessandro Germani (10 Aprile 2023)

Premialità Ires da coniugare con gli utili agli azionisti di Alessandro Germani (28 Marzo 2023)

Società di capitali, con la delega fiscale via il doppio binario per calcolo imponibile di Luca Gaiani (25 Marzo 2023)

Delega fiscale, sulle società di comodo revisione dei parametri per i test di operatività di Luca Gaiani (16 Marzo 2023)

Società di capitali, l’Irap diventa sovraimposta di Alessandro Germani (16 Marzo 2023)

Come cambia l’Iva

Detrazione Iva con meno vincoli su esigibilità e ricezione fattura di Benedetto Santacroce (3 Aprile 2023)

Nelle associazioni non profit l’Iva sui corrispettivi specifici da rivedere di Benedetto Santacroce e Gabriele Sepio (27 Marzo 2023)

Iva, con la revisione il prorata generale diventa un’opzione di Raffaele Rizzardi (25 Marzo 2023)

Dal pane agli immobili: con la delega fiscale riparte il risiko dell’ Iva di Dari o Aquaro, Marco Mobili e Giovanni Parente (20 Marzo 2023)

Più appeal al gruppo Iva: superato il principio dell’«all in all out» di Alessandro Germani (17 Marzo 2023)

Sdoganamento delle merci più rapido e competitivo di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi (16 Marzo 2023)



Gli accertamenti e il recupero delle imposte

Accertamento, nella delega norme interpretative con effetto immediato di Dario Deotto e Luigi Lovecchio (3 Aprile 2023)

Responsabilità delle società anche per i reati sulle accise di Laura Ambrosi e Antonio Iorio (23 Marzo 2023)

Concordato preventivo per 2 milioni di partite Iva di Marco Mobili e Giovanni Parente (21 Marzo 2023)

Le sanzioni tributarie cambiano pelle di Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce (20 Marzo 2023)

Delega fiscale, pignoramento dei conti bancari razionalizzato e automatizzato di Luigi Lovecchio (17 Marzo 2023)

Riscossione coattiva, più diritti ai coobbligati di Luigi Lovecchio (17 Marzo 2023)



L’impatto sulla professione

Nella delega fiscale un pacchetto ad hoc per i lavoratori autonomi di Gianluca Dan (3 Aprile 2023)

Per i consulenti tributari la nuova chance della certificazione di Dario Deotto e Luigi Lovecchio (3 Aprile 2023)

Delega fiscale e professionisti, tasse a zero nel passaggio a Stp. Ma la crescita è ancora lenta di Valeria Uva (20 Marzo 2023)

Trasformazioni in Stp neutrali perché non si verifica alcuna ipotesi di realizzo

di Dario Deotto (20 Marzo 2023)