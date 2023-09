Delega fiscale, il prorata Iva diventa facoltativo se l’uso del bene non è promiscuo di Benedetto Santacroce









Due sono gli imperativi che persegue, in materia Iva, la delega fiscale: riallineamento delle regole Iva nazionali ai principi unionali come riletti e integrati nel tempo dalle sentenze della Corte di Giustizia; redazione di un testo unico Iva che, oltre a riordinare in un unico documento le regole vigenti, provveda a riscriverle migliorandone la coerenza giuridico-logico e sistematica.

Il risultato che ci si attende sulla base dei due principi sopra indicati è, in primo luogo, una modernizzazione...