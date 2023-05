Devoluzione patrimonio a casistica differenziata di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio









Enti del terzo settore (Ets) e nuove regole per la devoluzione del patrimonio in caso di perdita della qualifica. La previsione dell’obbligo devolutivo rappresenta uno dei vincoli fondamentali, accanto al divieto di distribuzione di utili, che l’Ets è tenuto ad inserire nel proprio Statuto a garanzia dell’assenza dello scopo di lucro. Due le ipotesi disciplinate dal Codice del Terzo settore in tema di devoluzione: l’una legata all’ipotesi di scioglimento (articolo 9) e l’altra alla cancellazione ...